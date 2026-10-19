Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgeye gönderilen bir askeri helikopter ise vadiye iniş imkanı olmadığı için birkaç denemeden sonra ayrıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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