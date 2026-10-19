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        Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Havanın kararması ve olumsuz koşullar nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

        Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler halatlarla merdiven sistemi kurarak İHH gönüllüleri için çıkış yolu oluşturmaya çalışıyor.

        Yağış nedeniyle kanyondaki suyun yükselmesi ve kanyonun sarp yapısının etkisiyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

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        Bölgeye gönderilen bir askeri helikopter ise vadiye iniş imkanı olmadığı için birkaç denemeden sonra ayrıldı.

        İstanbul'dan kente gelen 14 kişilik İHH gönüllülerinin dün Yazılı Kanyon'da kayboldukları ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

        İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılmıştı.

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