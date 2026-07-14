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        Adana'daki kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Makbule Topal (30) ile 13 yaşındaki oğlu Mehmet Topal'ın cenazeleri, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Adana'daki kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Makbule Topal (30) ile 13 yaşındaki oğlu Mehmet Topal'ın cenazeleri, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve oğlunun cenazeleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Andırınlılar 1 Mezarlığı'na getirildi.

        Anne ile oğlunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün Makbule Topal'ın kullandığı otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile oğlu Mehmet Topal hayatını kaybetmiş, Dursun Topal ile kızı yaralanmıştı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, anne ile oğlu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kazada yaralanan baba ile kızının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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