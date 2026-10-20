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        Andırın'da ilçe kütüphanesi artık haftanın 7 günü açık olacak

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İlçe Halk Kütüphanesi, haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı. Özellikle YKS, LGS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrencilere çalışma imkanı sunacak uygulama kapsamında kütüphanenin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Andırın'da ilçe kütüphanesi artık haftanın 7 günü açık olacak

        Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İlçe Halk Kütüphanesi, haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı. Özellikle YKS, LGS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrencilere çalışma imkanı sunacak uygulama kapsamında kütüphanenin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

        Andırın Kaymakamı Ömer Bulut ve kütüphane yönetiminin girişimleriyle hayata geçirilen uygulamayla, ilçe halk kütüphanesinin haftanın her günü açık olması sağlandı. İlçede eğitim ve okuma kültürüne katkı sunması hedeflenen uygulamanın, öğrenciler başta olmak üzere araştırmacıların ve kitapseverlerin kütüphaneden daha uzun süre yararlanmasına imkan tanıması bekleniyor.

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        Kış dönemi çalışma saatleri kapsamında kütüphane, hafta içi 08.3021.00, hafta sonu ise 09.0019.00 saatleri arasında hizmet verecek.

        Uygulamayla birlikte artık öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürebilecekleri düzenli bir çalışma ortamına haftanın her günü erişebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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