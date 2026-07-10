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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Beyazıt Sürmeli'nin (47) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Beyazıt Sürmeli'nin (47) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Sürmeli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Kavşut Mahallesi'ne getirildi.

        Sürmeli'nin naaşı, Güldağı Köyyeri Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güldağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine Sürmeli'nin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

        - Kaza

        Bolu'da 8 Temmuz'da F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsünün, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpmıştı.

        Kazada 15 kişi yaralanmış, yaralılardan Beyazıt Sürmeli tedavi gördüğü hastanede 9 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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