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        Çöpten üretilecek enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 700 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi'nde 5 ilçeden toplanan evsel atık işlenerek enerjiye dönüşecek ve 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Çöpten üretilecek enerjiyle 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 700 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi'nde 5 ilçeden toplanan evsel atık işlenerek enerjiye dönüşecek ve 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle Afşin ilçesinde 56 dekar alanda kurulan tesis, Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde oluşan evsel atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlarken, geri dönüşüm ve enerji üretimiyle de ekonomiye katkı sunacak.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentin yeniden imarı sürecinde çevre yatırımlarına ve sıfır atık projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

        - "Günlük 250 ton atık geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor"

        Kuzey ilçelerinde uzun yıllardır devam eden vahşi depolama sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Görgel, şunları kaydetti:

        "Bu projemiz ile Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizin evsel atıklarını vahşi depolama sahalarından tesisimize taşımaya başladık. Elbistan ve Afşin ilçelerimizde ise mevcut sahalarda rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Atıkların düzenli şekilde taşınabilmesi için transfer istasyonları kurduk. Böylece günlük 250 ton evsel atığın ayrıştırılması ve geri dönüşümünü sağlıyoruz. Hamdolsun Kahramanmaraş'ımızda evsel atık vahşi depolama sahası bırakmadık. Modern tesislerle vatandaşlarımıza karşı çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk."

        Görgel, tesiste çöp miktarının istenilen seviyeye ulaşması halinde çöpten enerji üretimine geçileceğini ve yaklaşık 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

        Bu tür yatırımların doğrudan çevreye, insan sağlığına ve yaşam kalitesine katkı sunduğunu ifade eden Görgel, kent genelinde çevre altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

        - Deprem atıkları da ekonomiye kazandırılıyor

        Karacasu'da hizmete alınan günlük 4 bin ton kapasiteli Enkaz Atıkları Geri Kazanım Tesisi sayesinde deprem sonrası oluşan yıkıntı atıklarının ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırıldığını anlatan Görgel, tesisin deprem bölgesinde örnek çevre yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

        Çevre alanındaki yatırımların süreceğini belirten Görgel, Dünya Bankası destekli program kapsamında Elbistan ilçesinde Yıkıntı Atıkları Ayrıştırma ve Geri Kazanım Tesisi'nin de kurulacağını ifade ederek, "İnşallah burayı da kısa sürede faaliyete alacağız ve yıkıntı atıklarından elde edilen ürünleri yeniden ekonomiye kazandıracağız." dedi.



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