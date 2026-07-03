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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar çıktı

        Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar çıktı

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, 123 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılmasına ilişkin davada, binanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, dönemin Kahramanmaraş Belediyesinde proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan F.Y. ile H.M.G. ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar çıktı

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, 123 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılmasına ilişkin davada, binanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, dönemin Kahramanmaraş Belediyesinde proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan F.Y. ile H.M.G. ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan A.Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanıklar E.I, A.B. ve A.T.B. ile müştekiler ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı.

        Son sözleri sorulan sanıklardan A.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

        Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

        Diğer sanıklar da binayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

        Müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

        Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan H.M.G. ile F.Y'nin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

        Mahkeme, tutuksuz sanıklar T.K, M.K, E.I, Ç.K, A.Ö, A.T.B, A.P, F.D, H.Ç, O.Y.D. ve Z.A.Ş'nin de beraatlerine hükmetti.

        Öte yandan mahkeme heyeti, önceki celsede firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının tefrik edilmesine karar vermişti.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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