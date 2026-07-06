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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, tutuksuz sanıklar E.D. ve M.T. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri ise duruşmaya katılmadı.

        Taraflar, binanın yıkılmasına ilişkin Pamukkale Üniversitesince hazırlanan ek bilirkişi raporu ile Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin beyanlarını sundu.

        Müşteki Nurgül Göksu, adalet istediğini belirterek, dosyaya eklenen son bilirkişi raporu ile Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasından memnun olduğunu söyledi.

        Yıkılan binanın Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunduğunu anımsatan Göksu, mahalledeki 291 binadan yalnızca oğlu, gelini ve 6 aylık torununun yaşadığı Ezgi Apartmanı ile bir apartmanın yıkıldığını, diğer binaların ise ayakta kaldığını anlattı. Göksu, şöyle konuştu:

        "Deprem ülkesinde yaşadığımızı herkes biliyor, kiriş, kolon ve perde beton kesmek cinayettir. Fakat burada tutuklu sanıklar ve iç mimar hiçbir kurala uymamış, köstebek gibi oymuşlar binanın altını. Bütün taşıyıcı unsurlara zarar vermişler. Ayrıca depremden önce, 2021 yılında şikayet dilekçesini görmezden gelen kamu görevlileri de bu sanıklar kadar suçlu olduğunu düşünüyorum. Daha önce emsal olarak Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangınla alakalı belediye personelleri olası kasıtla yargılanıp müebbet cezası aldı. Aynı cezayı talep ediyorum."

        Diğer müştekiler ve avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Tutuklu sanık Sami Kervancıoğlu ise Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında yer alan suçlamaları kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini talep etti.

        Yaklaşık bir yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, "Ben neden cezaevindeyim, benim suçum ne? Ben önce Allah'ın adaletine, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Sosyal medyada ve televizyonda hakkımızda yapılan paylaşımlar aileme kadar uzanıyor. Savcının mütalaasını ve suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tutuklu sanık Mustafa Pekel ile tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek beraatlerini istedi.

        Sanık avukatları da Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını kabul etmediklerini ifade ederek müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

        - Dava hakkında

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık E. D. hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, fenni mesul M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 ay kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Cumhuriyet savcısı, celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve E.D'nin "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını, fenni mesul M.T'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", belediye görevlileri A.G, F.Y, M.D, M.A.C, M.Ş, S.A. ve V.Ç'nin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılmalarını talep etmiş, hayatını kaybeden müteahhit Yakup Aktaş hakkındaki kamu davasının düşürülmesini istemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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