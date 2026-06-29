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        Depremde hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı yeniden esnafıyla buluştu

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden esnafıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Depremde hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı yeniden esnafıyla buluştu

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden esnafıyla buluştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesindeki yaklaşık 6 asırlık ticaret merkezinde 14 ay süren restorasyon tamamlandı.

        Bezirganlar, Kavaflar ve Alacacılar çarşılarından oluşan, yaklaşık 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip çarşıdaki 140 dükkandan 18'i rekonstrüksiyon yöntemiyle aslına uygun yeniden inşa edilirken, 122 dükkanda restorasyon uygulandı.

        Çalışmalar kapsamında tarihi yapının özgün dokusu korunurken, ihtiyaç duyulan bölümlerde yöreye özgü taşlarla kısmi taş değişimleri gerçekleştirildi. Elektrik, aydınlatma, yangın algılama ve söndürme altyapısı ile yağmur suyu drenaj sistemi de tamamen yenilendi.


        Restorasyonun tamamlanmasının ardından esnaf yeni iş yerlerine yerleşerek hazırlıklarını tamamladı ve çarşı yeniden ticari faaliyetlerine başladı.


        - Restorasyonda tarihi dokuya özen gösterildi

        TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, AA muhabirine, restorasyon sürecinde tarihi kimliğin korunmasını ön planda tuttuklarını söyledi.

        Çalışmalarda kullanılan taşların Kahramanmaraş'ın özgün yapı taşlarıyla uyumlu seçildiğini belirten Selvi, çarşının altyapısının da günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tamamen yenilendiğini ifade etti.

        Selvi, çarşıdaki iş yerlerinin 3 ila 49 metrekare arasında değişen büyüklüklerde olduğunu kaydetti.

        - Esnaf yeni iş yerlerinden memnun

        Kahramanmaraş Hazır Ayakkabıcılar Odası Başkanı İsmet Köfte de depremden sonra faaliyetlerini konteyner çarşılarda sürdürdüklerini anımsatarak, tarihi çarşının modern imkanlarla yeniden hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Yeni iş yerlerinin daha ferah ve güvenli hale geldiğini belirten Köfte, "Işıklandırmalar, havalandırmalar ve güvenlik kameraları aktif halde. İçerisi tertemiz, hijyenik ve ferah bir ortamda satış yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Yaklaşık 30 yıldır Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan Hacı Köse ise restorasyonun beklentilerinin üzerinde sonuç verdiğini belirterek, "Beklediğimizin üstünde bir iş yeri. Gerek düzeni gerek kalitesi gayet güzel yapılmış." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 10 yıldır çarşıda esnaflık yapan Ömer Ergin de yapılan düzenlemelerle iş yerlerinin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştuğunu belirterek, tarihi çarşının yeniden hizmete açılmasının hem esnaf hem de kent ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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