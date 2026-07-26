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        Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki ulaşım ağı yenileniyor

        6 Şubat 2023'teki depremlerde ciddi oranda hasar gören depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki ulaşım ağı yenileniyor

        6 Şubat 2023'teki depremlerde ciddi oranda hasar gören depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ekiplerin Dulkadiroğlu ilçesinde yol yenileme ve genişletme çalışmaları hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

        Ekiplerin, Maksutuşağı, Halkaçayırı, Abbaslar, Arslanbey ve Alibeyuşağı mahallelerini Gaziantep Çevre Yolu'na bağlayan grup yolunda genişletme çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt dökümüne başlanıldığı belirtilen açıklamada, "Toplam 45 milyon liralık yatırımla söz konusu mahallelerin ulaşım standardı katbekat artırılacak. Projenin ilk aşamasında ekipler tarafından gerçekleştirilen genişletme çalışmalarıyla birlikte yolun mevcut 6 metrelik platformu yaklaşık iki katına çıkarılarak 12 metreye ulaştırıldı. Böylece karşılıklı araç geçişleri daha güvenli hale gelirken ağır tonajlı araçların kullanımına uygun, daha konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuldu." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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