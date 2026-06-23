Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Ezgi Apartmanı davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Ezgi Apartmanı davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.


        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan mütalaada, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkımına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan bilirkişi raporları, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları ile dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

        Mütalaada, yapının yıkımının tek bir nedene bağlı olmadığı, proje, yapım, denetim ve kullanım süreçlerinde meydana gelen çoklu kusurların birleşimi sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Binanın taşıyıcı sistemine yönelik kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği kaydedildi.

        Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

        Mütalaada, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", belediye görevlileri A.G, F.Y, M.D, M.A.C, M.Ş, S.A. ve V.Ç'nin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

        Savcı, hayatını kaybettiği belirlenen müteahhit Yakup Aktaş hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etti.

        Mütalaada ayrıca tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ile Sami Kervancıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın ise tutuklanması yönünde görüş bildirildi.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Davada 2'si tutuklu, 2'si tutuksuz ve 7'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 11 sanığın yargılanmasına 6 Temmuz'da devam edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Evlilik kredisinde yaş sınırının yükseltilmesi talebi Kahramanmaraş'ta karş...
        Evlilik kredisinde yaş sınırının yükseltilmesi talebi Kahramanmaraş'ta karş...
        Yalnız yaşayan adam bahçe duvarının altında ölü bulundu
        Yalnız yaşayan adam bahçe duvarının altında ölü bulundu
        Oscar ödüllü filme ilham veren Mehmet Ali Enhas vefat etti 38 yıl önce umut...
        Oscar ödüllü filme ilham veren Mehmet Ali Enhas vefat etti 38 yıl önce umut...
        Kahramanmaraş'ta benekli semender görüntülendi
        Kahramanmaraş'ta benekli semender görüntülendi
        TKDK desteğiyle kurduğu modern besi çiftliğinde 350 büyükbaş hayvanla üreti...
        TKDK desteğiyle kurduğu modern besi çiftliğinde 350 büyükbaş hayvanla üreti...
        Coğrafi işaretli Maraş tarhanası için üretim mesaisi başladı
        Coğrafi işaretli Maraş tarhanası için üretim mesaisi başladı