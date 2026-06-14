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        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı maçını dev ekranlardan izledi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı maçını dev ekranlardan izledi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

        Gaziantep Üniversitesi önündeki alana, dev ekran ve ses sistemi kuruldu.

        Vatandaşlar, karşılaşmayı takip etmek için erken saatlerde alana geldi. Maçın heyecanını yaşayan taraftarlar, tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.


        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da karşılaşmayı Atatürk Bulvarı'ndaki dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

        Taraftarlar tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan maçı heyecanla takip etti.

        Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, yaptıkları tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de maçı takip etmek için gelen vatandaşlara ikramda bulundu.

        - Malatya

        Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Parkı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, milli takıma marşlarla destek verdi.

        Yaklaşık 3 bin vatandaşın kurulan dev ekrandan maçı takip ettiği alanda, renkli görüntüler oluştu.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara çay ve çorba ikram etti.

        - Kilis

        Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, milli takıma marş ve tezahüratlarla destekte bulundu.


        Kilis Belediyesi, vatandaşlara çay ve çorba ikram etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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