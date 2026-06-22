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        Geleceğin hekimleri bağımlılıkla mücadele dersiyle mesleğe hazırlanacak

        İZZET MAZI - Bağımlılıkla mücadelede hekim adaylarının daha aktif rol üstlenmesini amaçlayan proje kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi müfredatına seçmeli "bağımsızlık dersi" eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Geleceğin hekimleri bağımlılıkla mücadele dersiyle mesleğe hazırlanacak

        İZZET MAZI - Bağımlılıkla mücadelede hekim adaylarının daha aktif rol üstlenmesini amaçlayan proje kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi müfredatına seçmeli "bağımsızlık dersi" eklendi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kahramanmaraş Şubesi ile KSÜ arasında imzalanan işbirliği protokolüyle tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim süreçlerinde bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi ve sahada görev alabilecek donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

        KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, üniversite olarak toplum odaklı tıp eğitimi anlayışını benimsediklerini söyledi.

        Seçmeli dersin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacağını belirten Okumuş, bu ders kapsamında özellikle birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerin planlandığını ifade etti.

        - Teorik ve pratik eğitim verilecek

        Öğrencilere bağımlılık türleri, korunma yöntemleri ve farkındalık oluşturma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini anlatan Okumuş, şunları kaydetti:

        "Hayata geçirilen proje ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren tıp fakültemiz müfredatına seçmeli "bağımsızlık dersi" dahil edilecek. Yeni düzenlemeyle fakültede 1. ve 2. sınıf öğrencilerine öncelikli olarak Yeşilay gönüllüsü olma bilinci aşılanacak ve öğrencilerimize bağımlılıkla mücadele konusunda kapsamlı teorik ve pratik eğitimler verilecek. Eğitimin ardından kent genelindeki okullarda sağlıklı yaşam ve bağımlılık eğitimleri verecekler."

        - Öğrenciler, sahada da görev alacak

        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz da bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli çalışmaların önem taşıdığını belirterek, üniversite ile işbirliğinin bu alandaki çalışmalara önemli katkı sağlayacağını söyledi.

        Protokol kapsamında ortak eğitim programlarının, seminerlerin, panellerin ve çalıştayların düzenleneceğini kaydeden Alagöz, tıp fakültesi öğrencilerinin sahada görev almasının koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

        Öğrencilerin akran eğitimi modeliyle gençlere ulaşacaklarını dile getiren Alagöz, şöyle konuştu:

        "Toplum temelli farkındalık etkinlikleriyle şehrimizde güçlü bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Bu protokol kapsamında tıp fakültesi öğrencilerimizin sahada bizlerle omuz omuza olması, Kahramanmaraş genelindeki koruyucu sağlık hizmetlerine ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Yarının doktorları, aldıkları eğitimlerle okullarımızda gençlerimize ulaşarak birer 'bağımsızlık elçisi' gibi çalışacak."

        Alagöz, uygulamanın gençlerin bağımlılık risklerine karşı bilinçlenmesine katkı sunacağını ve uzun vadede toplum sağlığının korunmasına destek sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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