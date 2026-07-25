"Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı" 1-31 Ağustos'ta düzenlenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı", 1-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAFUM Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilecek fuarda yöresel ürün stantları, hediyelik eşya alanları, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme-içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri yer alacak.



Açıklamada, fuar kapsamında ağustos ayı boyunca Burak Kut, Eypio, Zakkum, Funda Arar, Aydilge, Kubat, Öykü Gürman ve Soner Sarıkabadayı'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının sahne alacağı belirtildi.







