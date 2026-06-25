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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta dairede çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta dairede çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü, yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta dairede çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü, yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında engelli olduğu belirtilen Esra (45), Muhammet (32) ve Abdulgani Saltalı (26) kardeşler hayatını kaybetti.

        Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Dairede de hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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