GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta fabrikanın varil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir fabrikanın varil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 22.07.2026 - 14:28 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir fabrikanın varil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Malik Ejder Mahallesi'nde bulunan fabrikanın varil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor.
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