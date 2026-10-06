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        Kahramanmaraş merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 39 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 39 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Kahramanmaraş merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay, Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 39 şüpheli yakalandı, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Adreslerdeki aramalarda, 34 cep telefonu, 33 SIM kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 fişek, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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