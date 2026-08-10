Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ve Başkan Görgel, Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ve Başkan Görgel, Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde süren arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ve Başkan Görgel, Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde süren arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.


        Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe ışık tutan höyükte yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Ünlüer ve Görgel, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Tekin, kazı alanında sürdürülen çalışmalar, önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılan buluntular ve höyüğün bölgenin tarihine ilişkin taşıdığı önem hakkında bilgi verdi.

        Vali Ünlüer, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Domuztepe Höyüğü'ndeki çalışmaların kentin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek kazı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin tarihine ışık tutacak ve turizm potansiyelini destekleyecek önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

        Kazı alanını genişleterek çalışmaları daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Görgel, Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtarak Domuztepe Höyüğü'nün daha fazla turist tarafından ziyaret edilmesini istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım

        Benzer Haberler

        Domuztepe'de MÖ 9000 yıl öncesine ışık tutan kalıntılar gün yüzüne çıkarılı...
        Domuztepe'de MÖ 9000 yıl öncesine ışık tutan kalıntılar gün yüzüne çıkarılı...
        Başkan Fırat Görgel, Ağustos Fuarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Başkan Fırat Görgel, Ağustos Fuarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Kahramanmaraş'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta geleneksel el sanatları DOĞAKA'nın desteğiyle yaşatılacak
        Kahramanmaraş'ta geleneksel el sanatları DOĞAKA'nın desteğiyle yaşatılacak
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Sarıgüzel Barajı ve çevresindeki dağlar manzarasıyla hayran bırakıyor
        Sarıgüzel Barajı ve çevresindeki dağlar manzarasıyla hayran bırakıyor