Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta 11'inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

        Kahramanmaraş'ta 11'inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

        Kahramanmaraş'ta, "Uluslararası 11'inci Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 11'inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

        Kahramanmaraş'ta, "Uluslararası 11'inci Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak.

        Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, 16-25 Ekim'de Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Fuara yaklaşık 150 yayınevi ile 600 yazar katılacak.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan, fuar alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda yaklaşık 60 yazarın söyleşi yapmasının beklendiğini söyledi.

        Fuarda yapılması planlanan etkinlikleri anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "10 gün sürecek fuara 500 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gıpta ettiği bir fuar olması çok daha önemli. Yani Anadolu'da, Kahramanmaraş gibi bir şehirde henüz işte 3,5 - 4 yıl önce büyük bir afet yaşamış bir şehirde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmak çok kıymetli. Tabii ki şehrimiz bir taraftan işte yapısal olarak kendini tamamlıyor, inşa ediyor ama beraberinde bunlar kültürle birlikte, kitapla birlikte diğer yayın hizmetleriyle birlikte bir arada bu kalkınmamızı biz sürdürüyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. Biz edebiyat şehri olduğumuz için, UNESCO edebiyat şehri olduğumuz için bunu sadece Kahramanmaraş değil, bütün bölgeye, bütün dünyaya hitap eden bir kitap fuarına dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Bu sene 11'incisini gerçekleştiriyoruz ama önümüzdeki süreçlerde yani 20'ncisi, 30'uncusu, 50'ncisini yaptığımız zamanlarda inşallah burası dünyanın da gıptayla baktığı, izlediği bir kitap fuarı olacak. "

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı, davada karar bozuldu 18 yıl c...
        Su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı, davada karar bozuldu 18 yıl c...
        Kahramanmaraş'ta Tömek Kavşağı'nda trafiği rahatlatacak projeye start veril...
        Kahramanmaraş'ta Tömek Kavşağı'nda trafiği rahatlatacak projeye start veril...
        Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı
        Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı
        Kahramanmaraş'ın "elma deposu Göksun"da yetiştirilen elmalar yurt dışına gö...
        Kahramanmaraş'ın "elma deposu Göksun"da yetiştirilen elmalar yurt dışına gö...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri o...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri o...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı ölümlü kazaya ilişkin iki sürü...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı ölümlü kazaya ilişkin iki sürü...