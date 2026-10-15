Kahramanmaraş'ta 11'inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

Kahramanmaraş'ta, "Uluslararası 11'inci Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak.

Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, 16-25 Ekim'de Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuara yaklaşık 150 yayınevi ile 600 yazar katılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan, fuar alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda yaklaşık 60 yazarın söyleşi yapmasının beklendiğini söyledi.

Fuarda yapılması planlanan etkinlikleri anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"10 gün sürecek fuara 500 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gıpta ettiği bir fuar olması çok daha önemli. Yani Anadolu'da, Kahramanmaraş gibi bir şehirde henüz işte 3,5 - 4 yıl önce büyük bir afet yaşamış bir şehirde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmak çok kıymetli. Tabii ki şehrimiz bir taraftan işte yapısal olarak kendini tamamlıyor, inşa ediyor ama beraberinde bunlar kültürle birlikte, kitapla birlikte diğer yayın hizmetleriyle birlikte bir arada bu kalkınmamızı biz sürdürüyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. Biz edebiyat şehri olduğumuz için, UNESCO edebiyat şehri olduğumuz için bunu sadece Kahramanmaraş değil, bütün bölgeye, bütün dünyaya hitap eden bir kitap fuarına dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Bu sene 11'incisini gerçekleştiriyoruz ama önümüzdeki süreçlerde yani 20'ncisi, 30'uncusu, 50'ncisini yaptığımız zamanlarda inşallah burası dünyanın da gıptayla baktığı, izlediği bir kitap fuarı olacak. "