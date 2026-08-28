Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda çıkan orman yangınları söndürüldü

Öte yandan, Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki ormanlık alanlarda, kentte etkili olan kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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