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        Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda çıkan orman yangınları söndürüldü

        Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda çıkan orman yangınları söndürüldü

        Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki ormanlık alanlarda, kentte etkili olan kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi ve KASKİ ekipleri sevk edildi.

        8 farklı alanda çıkan yangınlara, 4 helikopter, 22 arazöz, 12 su ikmal, 10 ilk müdahale ve 20 hizmet aracıyla müdahale edildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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        Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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