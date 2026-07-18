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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.


        Kayabaşı Mahallesi Ayhan Taner Ekici Bulvarı'nda bulunan Göksun Orman İşletme Müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.






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