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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, evlenen çırağına altın yerine 100 civciv hediye etti

        Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, evlenen çırağına altın yerine 100 civciv hediye etti

        Kahramanmaraş'ta kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, evlenen çırağına altın yerine 100 civciv hediye etti

        Kahramanmaraş'ta kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

        Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.

        Çabuk, takı töreninde çırağına 100 civciv hediye ederek, bunları büyütüp değerlendirmesi ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.

        Düğünde damadın arkadaşları da vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi sundu.

        Düğündeki sıra dışı hediye, davetlilerin ilgisini çekti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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