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        Kahramanmaraş'ta Ceza İnfaz Personel Günü kutlandı

        Kahramanmaraş'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş'ta Ceza İnfaz Personel Günü kutlandı

        Kahramanmaraş'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, programdaki konuşmasında, infaz koruma memurlarının adalet teşkilatının en kritik birimlerinde görev yaptığını söyledi.

        Ceza infaz kurumlarının adalet teşkilatının bir nevi kolluk gücü olduğunu belirten Tiryaki, "Adalet teşkilatımızın en kritik olan birimlerinde çalışan, 365 gün 24 saat esasına göre faaliyet yürüten ve teşkilatımızın namusunun bir nevi bekçiliğini yapan kurumlarımız ceza infaz kurumlarımızdır." dedi.

        Tiryaki, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin büyük fedakarlıklarla çalıştığını ifade ederek, "Meslektaşlarımızdan bir kısmı trafik kazalarında, bir kısmı saldırılarda, bir kısmı depremlerde şehit oldu. Bu ülkenin tüm şehitleri aynı izzet ve onura sahiptir. Görevinin başında her kim bu millet ve devlet için canını verdiyse bizim için şehit hükmündedir. Onları rahmetle yad ediyor, ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

        Ceza infaz personelinin gününü kutlayan Tiryaki, personele görevlerinde sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulundu.

        Program, ceza infaz personelinden oluşan müzik grubunun konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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