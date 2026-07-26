Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta Çığşar kirazı hasadı gerçekleştirildi

        Kahramanmaraş'ta Çığşar kirazı hasadı gerçekleştirildi

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yetiştirilen Çığşar kirazı için hasat etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Çığşar kirazı hasadı gerçekleştirildi

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yetiştirilen Çığşar kirazı için hasat etkinliği düzenlendi.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Çığşar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 1600 rakımda yetişen Çığşar kirazının yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

        Çığşar kirazının kendine özgü aroması ve kalitesiyle öne çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Kış aylarında nüfusun büyük ölçüde azaldığı bu mahallemiz, kiraz hasadı döneminde yeniden hareketleniyor. Yaklaşık 1600 rakımdaki Çığşar Mahallemizde yetişen ve Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazları arasında yer alan bu ürün, aroması ve kalitesiyle dünyanın en iyi kirazları arasında gösteriliyor."

        Kirazın yurt dışından yoğun talep gördüğünü ifade eden Şahin, ürünün özel soğutmalı tırlarla mahalleden alınarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini, Avrupa pazarında önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

        Hasada katılarak üreticilerin talep ve beklentilerini dinlediklerini belirten Şahin, Çığşar kirazının yurt içinde ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılması ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Andırın Kaymakamı Ömer Bulut da kiraz hasat döneminin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Çığşar kirazının coğrafi işaret tescili alması amacıyla gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

        Hasat etkinliğine, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Paltacı, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran ile mahalle muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki ulaşım ağı yenileniyor
        Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki ulaşım ağı yenileniyor
        Kırgızistanlı feokromasitoma hastası genç Türkiye'de sağlığına kavuştu
        Kırgızistanlı feokromasitoma hastası genç Türkiye'de sağlığına kavuştu
        Rahim ve mesane sarkmalarında erken tedavi uyarısı Prof. Dr. Köstü: "Sarkma...
        Rahim ve mesane sarkmalarında erken tedavi uyarısı Prof. Dr. Köstü: "Sarkma...
        "Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı" 1-31 Ağustos'ta düzenlenecek
        "Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı" 1-31 Ağustos'ta düzenlenecek
        Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 hastaya nakledi...
        Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 hastaya nakledi...
        Kahramanmaraş'ta bukalemuna yol veren sürücü güldürdü
        Kahramanmaraş'ta bukalemuna yol veren sürücü güldürdü