Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Tahirbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 40 personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta PTS-EDS sistemi devreye giriyor: 30 farklı ortalama hız ko...
        Kahramanmaraş'ta PTS-EDS sistemi devreye giriyor: 30 farklı ortalama hız ko...
        Kahramanmaraş'ta bunaltıcı sıcağa rağmen ateşin başında zorlu mesai Alüminy...
        Kahramanmaraş'ta bunaltıcı sıcağa rağmen ateşin başında zorlu mesai Alüminy...
        Kahramanmaraş'ta akıma kapılan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı
        Kahramanmaraş'ta akıma kapılan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı
        Kahramanmaraş'ın dört bir yanı spor alanlarıyla donatıldı: 31 yeni halı sah...
        Kahramanmaraş'ın dört bir yanı spor alanlarıyla donatıldı: 31 yeni halı sah...
        İlçe belediyesinin sorumluluğundaki yollar esnafın mağduriyeti üzerine Kahr...
        İlçe belediyesinin sorumluluğundaki yollar esnafın mağduriyeti üzerine Kahr...
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti