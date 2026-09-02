Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ile 25 personel ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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