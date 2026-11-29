6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin 8'inci gününde, farklı ülkelerden edebiyatçıların katılımıyla "Dijital Zamanlarda Edebiyat" konulu atölye çalışması düzenlendi. Programda, dijitalleşmenin edebiyat dünyasına etkileri ve edebiyatın geleceği ele alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Pınarbaşı Millet Konağı'nda gerçekleştirilen atölyede, dijital teknolojilerin edebiyat üzerindeki etkileri, değişen okuma ve yazma alışkanlıkları, eserlerin dijital ortamdaki dönüşümü ve yeni nesil iletişim araçlarının sunduğu imkanlar değerlendirildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu'nun moderatörlüğünde yapılan çalışmada katılımcılar deneyimlerini aktardı.

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Atölyeye Prof. Dr. Rebecca Ruth Gould, Muhammed Amine Lajili, Nyachiro Lydia Kasese, Goran Khudhur, Chandrakant Mhatre, MuCheng Hung, Deedar Maleki, Olena Iliasova, Mahmood Pouyandeh, Mariwan Hasan, Brenda Rios ve Dr. Arya Gopi katıldı. Programda dijital yayıncılık, sosyal medya platformları, yapay zeka uygulamaları, metin üretim süreçleri, okur alışkanlıklarındaki değişim ve geleneksel edebiyatın dijital çağdaki geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.