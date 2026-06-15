Kahramanmaraş'ta engellilere medikal malzeme yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği verildi.



Hasene Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, 15 akülü tekerlekli sandalye, 57 manuel tekerlekli sandalye, 12 beyaz baston ve 70 ilk yardım kutusu ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Adalar, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alabildiği ve sosyal hayata daha aktif katılabildiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi.



Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da medikal malzeme desteğinin engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkı sağlayacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.



Hasene Vakfı Genel Başkanı Halil Aydın ise vakıf olarak yurt içi ve yurt dışında insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından malzemeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ökkeş Safa Türkoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve diğer ilgililer katıldı.

