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        Kahramanmaraş'ta fındık festivali düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kentin "Karadeniz'i" olarak anılan Kalekaya Mahallesi'nde fındık hasadı festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta fındık festivali düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kentin "Karadeniz'i" olarak anılan Kalekaya Mahallesi'nde fındık hasadı festivali düzenlendi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi ve Kalekaya Mahalle Muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen festivalde, fındık yarışması düzenlendi.

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, festivaldeki konuşmasında, Kalekaya'nın fındık üretimiyle önemli bir tarımsal değere sahip olduğunu söyledi.

        Kalekaya'nın coğrafi yapısı ve ikliminin fındık üretimine elverişli olduğunu belirten Toptaş, bölgede fındık üretiminin yıllar önce Karadeniz'e çalışmaya giden vatandaşların fındık fidanlarını mahalleye getirerek yetiştirmesiyle başladığını hatırlattı.

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        Toptaş, fındığın bölgede ailelerin önemli geçim kaynaklarından biri haline geldiğini ifade ederek, belediye olarak üreticileri desteklemeye, ürünlerin tanıtımına ve markalaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kalekaya Mahalle Muhtarı Hasan Biricik de mahallenin fındık üretimindeki potansiyeline dikkati çekerek, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Festival, konser, bando gösterisi ve fındık yarışmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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