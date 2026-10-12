Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Sürücüler gözaltına alınmıştı.

Görüntülerde, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

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