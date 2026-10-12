Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün meydana gelen kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

        Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Sürücüler gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı ölümlü kazaya ilişkin iki sürü...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı ölümlü kazaya ilişkin iki sürü...
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında MHP Kah...
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında MHP Kah...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kayb...
        Kahramanmaraş'ta milletvekilinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kayb...
        Koridorlarında büyüdüğü hastanede anne ve babasıyla görev yapıyor
        Koridorlarında büyüdüğü hastanede anne ve babasıyla görev yapıyor
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında MHP Kahra...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında MHP Kahra...
        Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında MHP Kahramanmaraş Mill...
        Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasında MHP Kahramanmaraş Mill...