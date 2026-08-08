Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 38 dereceyi gösterdi.





Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve gölge alanları tercih etti.





Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimleri ve baraj kenarlarını tercih ederken, bazı çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı kenarında biriken suya atladı.



