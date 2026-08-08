Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 38 dereceyi gösterdi.
Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 38 dereceyi gösterdi.
Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve gölge alanları tercih etti.
Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimleri ve baraj kenarlarını tercih ederken, bazı çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı kenarında biriken suya atladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.