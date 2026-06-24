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        Kahramanmaraş'ta tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Döngele Mahallesi Bozduman mevkisinde ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, helikopter, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve 19 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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