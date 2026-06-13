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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangına müdahale eden bir fabrika işçisi ve itfaiye eri dumandan etkilendi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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