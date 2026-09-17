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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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