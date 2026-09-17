Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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