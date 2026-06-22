Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 66 yaşındaki Boyraz Ali Koç, bahçesinde ölü bulundu.



Akören Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Koç'tan bir süre haber alamayan yakınları, ev çevresinde arama yaptı. Arama sonucunda Koç, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

