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        Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 66 yaşındaki Boyraz Ali Koç, bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 66 yaşındaki Boyraz Ali Koç, bahçesinde ölü bulundu.

        Akören Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Koç'tan bir süre haber alamayan yakınları, ev çevresinde arama yaptı. Arama sonucunda Koç, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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