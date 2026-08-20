Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ta yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Aydın Sürmeli'nin (32) kullandığı 58 AER 575 plakalı motosiklet, Göksun-Kahramanmaraş eski yolu Gölpınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sürmeli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ayçiçeği tarlalarında hasat öncesi inceleme
        Kahramanmaraş'ta ayçiçeği tarlalarında hasat öncesi inceleme
        Kahramanmaraş'ta yorgancılık mesleği teknolojiye yenik düştü 54 yıllık yorg...
        Kahramanmaraş'ta yorgancılık mesleği teknolojiye yenik düştü 54 yıllık yorg...
        TSYD Kahramanmaraş Cup'ta şampiyon 1920 Kurtuluşspor
        TSYD Kahramanmaraş Cup'ta şampiyon 1920 Kurtuluşspor
        26 yıllık hasret sona eriyor, Karakucak Fuar Güreşleri yeniden er meydanınd...
        26 yıllık hasret sona eriyor, Karakucak Fuar Güreşleri yeniden er meydanınd...
        Elbistan'da motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
        Elbistan'da motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
        (Düzeltme) Andırın'da transformatör merkezinde patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi...
        (Düzeltme) Andırın'da transformatör merkezinde patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi...