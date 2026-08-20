Kahramanmaraş'ta yön tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde motosikletin yön tabelasına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Aydın Sürmeli'nin (32) kullandığı 58 AER 575 plakalı motosiklet, Göksun-Kahramanmaraş eski yolu Gölpınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sürmeli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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