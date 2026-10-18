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        Kahramanmaraş'ta "Zahire Festivali" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesince, yöresel ürünleriyle mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla "Zahire Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta "Zahire Festivali" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesince, yöresel ürünleriyle mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla "Zahire Festivali" düzenlendi.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AKEXPO Fuar Alanı'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, zahire ve kiler kültürünün nesilden nesile aktarılan, ecdattan miras kalan köklü bir gelenek olduğunu söyledi.

        Geleneksel zahire kültürünün tasarruf sağladığını ve israfı önlediğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

        "Bugün sıfır atık ve gıda israfını konuşuyoruz. Gıda israfının önemli nedenlerinden biri de zahire kültürünün temsil ettiği değerlerden uzaklaşmamızdır. Artık hazır su alıyor, hazır ekmek tüketiyor ve hazır gıda satın alıyoruz. Zahireliklerimiz ise boş. Oysa zahire kültürü, israfın önüne geçen önemli bir gelenekti. Bu kültürü yeniden hatırlattığı için festivali düzenleyen Onikişubat Belediyemize teşekkür ediyorum."

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        Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da zahire kültürünün Kahramanmaraş için önemli olduğunu ve yeni nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Ürünlerin mevsimine uygun koşullarda muhafaza edilmesinin önemine değinen Toptaş, "Bu organizasyonları kadın girişimcilerimizle gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin gelişimlerini sağlıyoruz hem de ekonomilerine destek oluyoruz. Burada kadın emeği çarşımızı da hazırlayarak kalıcı bir hale getireceğiz." diye konuştu.

        Festivalde, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel yemekleri tanıtılırken yemek yarışmaları ve söyleşiler gerçekleştirildi.

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        Festivale, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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