Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma izni

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma izni

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin o dönemki okul müdürünün aralarında bulunduğu 4 eğitimci hakkında soruşturma izni verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimci hakkında soruşturma izni

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin o dönemki okul müdürünün aralarında bulunduğu 4 eğitimci hakkında soruşturma izni verildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan tevdi ve ön inceleme raporlarındaki değerlendirmeler doğrultusunda, saldırının yaşandığı dönemdeki okul müdürü C.K, müdür yardımcısı F.B, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni verildiği ve kararın savcılığa tebliğ edildiği öğrenildi.

        İnceleme raporunda okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B'nin "silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri" belirtildi.

        REKLAM

        Raporda, "okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri" değerlendirmesine yer verildi.

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T'nin de saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadan zemin kata doğru koştuğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, öğretmenin davranışının "terk suçu" oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

        Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki değerlendirmede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı.

        REKLAM

        E.İ'nin Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu belirtilen raporda, davranışlarının saldırı ile buna bağlı ölüm ve yaralanmalarla bağlantısının adli makamlarca değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

        Ön inceleme sonucunda 4 personelin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin kanaate ulaşıldığı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında haklarında soruşturma izni verilmesine karar verildiği belirtildi.

        - "Soruşturmanın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz"

        Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden bazılarının ailelerinin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, AA muhabirine, soruşturma izni kararının adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Soruşturmanın yalnızca söz konusu 4 personelle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Cinkara, "Onikişubat Kaymakamlığı tarafından söz konusu dört kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. İlgili kişilere terk suçu, görevi kötüye kullanma ve suçu bildirmeme iddiaları isnat edilmektedir. Bu karar, adaletin tecellisi yolunda atılmış son derece önemli bir adımdır ancak yürütülen soruşturmanın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        - İddianameden

        Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istenmişti.

        Hakkında dava açılan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kalbi duran 2 yaşındaki çocuk, 1,5 ay sonra sağlığına kavu...
        Kahramanmaraş'ta kalbi duran 2 yaşındaki çocuk, 1,5 ay sonra sağlığına kavu...
        Asrın depreminde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nde karar çıktı
        Asrın depreminde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nde karar çıktı
        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında karar...
        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında karar...
        Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta inşaatta erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta inşaatta erkek cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta 450 hektarlık alanda defne seferberliği
        Kahramanmaraş'ta 450 hektarlık alanda defne seferberliği