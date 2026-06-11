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        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Mustafa Arslan, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Mustafa Arslan, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.


        Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Mustafa Arslan'ın Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Arslan, buradan ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Arslan'ın tedavisinin Etlik Şehir Hastanesi'nde süreceği öğrenildi.

        - Olay

        Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu da saldırıdan 18 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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