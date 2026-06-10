Milli Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş'ta konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bugün Türkiye'nin bölgesel krizlerin yönetiminden, uluslararası barış ve istikrara sağladığı katkılara kadar pek çok konuda oynadığı aktif rol artık herkes tarafından kabul edilen stratejik bir gerçeklik haline gelmiştir. Bugün Türkiye masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen, dostlarına güven veren ve krizlerin çözümünde aranan bir ülke konumundadır." dedi.



Bakan Güler, Kahramanmaraş programı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret ettikten sonra Valiliğe geçti.



Burada Vali Mükerrem Ünlüer ve kurum amirlerince karşılanan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Onikişubat ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ne geçti. Gazi ve şehit yakınlarının ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyen Güler, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret etti.



Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Güler, istiklal ruhunun sembolleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kahramanmaraş'ın işgal döneminde gösterdiği asil duruş ile Güney Cephesi'nde işgali sona erdiren ilk şehir olduğunu anlatan Güler, "Kahramanmaraş'ımız yiğitlik destanlarıyla olduğu kadar kültür ve edebiyat alanındaki müstesna birikimiyle de ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Necip Fazıl Kısakürek'ten Abdürrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Cahit Zarifoğlu'na kadar pek çok kıymetli fikir ve edebiyat insanını yetiştiren şehrimizin bu güçlü birikimi uluslararası arenada da yankı bulmuştur. Nitekim 31 Ekim 2025 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Dünya Şehirler Günü' oturumunda Kahramanmaraş'ımız UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek 'Edebiyat Şehri' olarak dahil olmuştur." diye konuştu.



Şehrin 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde büyük yara aldığını hatırlatan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin tüm kurumlarının seferber olarak yaraların birlikte sarıldığını söyledi.



Bugün gelinen noktada şehirde tamamlanan 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün vatandaşlara teslim edildiğine dikkati çeken Güler, kalan çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında da Kahramanmaraş'a kazandırılan 8 bin 195 sosyal konutun kura çekimlerinin gerçekleştirildiğine işaret eden Güler, böylece şehrin yeniden yapılanmasında önemli bir eşiğin daha geride bırakıldığını aktardı.



Bakan Güler, içerisinde bulundukları dönemin yalnızca şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı değil aynı zamanda güçlü bir güvenlik anlayışını ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmayı da zorunlu kıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler güvenlik risklerinin ve belirsizliklerin giderek arttığını açıkça göstermektedir. Buna rağmen Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde izlediği dengeli, etkin ve çok boyutlu politikalar sayesinde bu ateş çemberinde istikrarın ve güvenliğin merkezi olmayı sürdürmektedir. Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu yüksek harekat kabiliyeti, nitelikli ve fedakar personeli ve modern sistemleriyle ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bugün Türkiye'nin bölgesel krizlerin yönetiminden, uluslararası barış ve istikrara sağladığı katkılara kadar pek çok konuda oynadığı aktif rol artık herkes tarafından kabul edilen stratejik bir gerçeklik haline gelmiştir. Bugün Türkiye, masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen, dostlarına güven veren ve krizlerin çözümünde aranan bir ülke konumundadır."



Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok coğrafyada icra ettiği görevler, katılım sağladığı misyon ve tatbikatlar ile yerli ve milli savunma sanayinin ulaştığı seviyenin önemine işaret eden Güler, "Kara, deniz ve hava platformlarımızdan insansız sistemlere kadar pek çok alanda ortaya koyduğumuz başarılar ordumuzun gücünü daha da tahkim ederken ülkemizin prestijini de artırmakta ve ülke ekonomimize müstesna katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.



Böylesine kritik bir dönemde milli birlik ve beraberlik ruhunun artarak devam etmesi gerektiğini belirten Güler, yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.



Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat başkanları ile ilgililer katıldı.

