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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Soğuk havaya aldırış etmeyenlerin tercihi Maraş dondurması Kahramanmaraş'ta dondurma keyfi dört mevsim devam ediyor

        Soğuk havaya aldırış etmeyenlerin tercihi Maraş dondurması Kahramanmaraş'ta dondurma keyfi dört mevsim devam ediyor

        Kahramanmaraş'ta yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden Maraş dondurması, kış mevsiminde de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tüketilmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen dondurmaya olan ilgi azalmazken, kentteki işletmelerde satış mesaisi sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Soğuk havaya aldırış etmeyenlerin tercihi Maraş dondurması Kahramanmaraş'ta dondurma keyfi dört mevsim devam ediyor

        Kahramanmaraş'ta yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden Maraş dondurması, kış mevsiminde de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tüketilmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen dondurmaya olan ilgi azalmazken, kentteki işletmelerde satış mesaisi sürüyor.

        Kahramanmaraş'ta 26 dondurma işletmesinin yıllık 71 bin 750 tonun üzerinde kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Kentle özdeşleşen Maraş dondurması, yaz mevsiminin yanı sıra kış mevsiminde de vatandaşların tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanan Maraş dondurması, kendine özgü kıvamı ve lezzetiyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk havalarda da dondurma tüketen vatandaşlar, bu geleneksel lezzetten vazgeçmiyor. Mevsim şartlarına rağmen dondurma tezgâhlarında hareketlilik devam ederken, işletmeler de yılın her döneminde satışlarını sürdürüyor. Yazkış dondurma tükettiklerini ifade eden vatandaşlar ise dondurmanın her mevsimin tüketilebileceğini ifade ediyor.

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        Dondurma alan vatandaşlardan Aykut Ekiz, "Ben Kahramanmaraş dışında yaşıyorum buralıyım ama geldiğimde dondurma tatlı gibi ürünlerden sıkça tüketiyorum. Bu dondurma diğer illerde yediğimizden farklı. Bu geleneğin Kahramanmaraş'ta yaşatılmaması ve unutulmaması güzel bir şey" dedi.

        "Kış mevsiminde tüketmeyi severiz"

        Selim Özdemir isimli vatandaş da "Biz Kahramanmaraş dondurmasını sadece yaz mevsiminde değil aksine kış mevsiminde tüketmeyi severiz. Hatta bazı kesimler kış mevsiminde dondurmanın boğaza iyi geleceği yönünde açıklamaları da var ve inanırız. Lezzetine güveniyoruz" diye konuştu.

        Alaaddin Çavuşoğlu da, "Yaz ve kış mevsiminde dondurma tüketiyoruz aynı zamanda sağlık açısından da faydalı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Ahmet Canbolat isimli vatandaş ise dondurmayı her mevsim tükettiklerini ve hiç rahatsızlık vermediğini herkese de tavsiye ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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