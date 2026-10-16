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        Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye son 10-15 yılda dünyada kütüphane alanında hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak büyük bir sıçramanın ve gelişmenin altına imza attı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye son 10-15 yılda dünyada kütüphane alanında hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak büyük bir sıçramanın ve gelişmenin altına imza attı." dedi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen "Gel ve fark et" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı törenle açıldı.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, fuarın önemli bir kültürel etkinlik olduğunu, Kahramanmaraşlı şair ve yazarların fikir dünyasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

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        Yılmaz, etkinlik kapsamında hazırlanan filmi izlerken duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Buraya gelirken 'Kahramanmaraş bir okul, Kahramanmaraş Türkiye'nin hocası, Türkiye'nin okulu' gibi bir cümle tecessüm etmişti zihnimde. Sevgili İsmail Kılıçarslan'ın da yönlendirmesiyle anlattıklarından hareketle işte bu filmi izlerken tam bu cümle yerli yerinde oturdu diye düşünüyorum. UNESCO şehri olmak ayrı bir değer ama onun altını doldurmak bir başka anlam. Ama esas ve yiğitlik o sürekliliği sağlamak. Kahramanmaraş'ta bu sürekliliği sağlayabilecek niyet, irade ve beyanı da gördüm."

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        Coşkun Yılmaz, 2026 yılında Türkiye'de basılan kitap sayısının tür olarak 100 binden fazla olduğunu aktardı.

        Bugün Türkiye'de kütüphanelerin toplam kapalı alanının 1 milyon metrekarenin üzerine çıktığına işaret eden Yılmaz, "300 bin metrekareden 1 milyonu aşan bir sayıya ulaştık 10-15 senede. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye son 10-15 yılda dünyada kütüphane alanında hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak büyük bir sıçramanın ve gelişmenin altına imza attı. Bunu herkesle müzakere edebiliriz." ifadelerini kullandı.

        - "Kahramanmaraş, fikirlerin nesillere miras bırakıldığı köklü bir kültür şehri"

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        Vali Mükerrem Ünlüer de Kahramanmaraş'ın kelimelerin hafızalara, şiirlerin gönüllere, fikirlerin ise nesillere miras bırakıldığı köklü bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu söyledi.

        Güçlü edebiyat geleneği ve manevi kimliği ile kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" olarak hak ettiği yeri aldığını ifade eden Ünlüer, "6 Şubat depremlerinde büyük acılar yaşayan Kahramanmaraş'ımız, bugün birlik ve dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkmayı ve yaralarını sarmayı başarmış olarak kendi öz kimliğini temsil etmeyi ve örnek şehir olmayı kaldığı yerden sürdürmektedir." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Kahramanmaraş'ta edebiyatın sonradan öğrenilen bir uğraş değil, nesilden nesle aktarılan bir varoluş biçimi olduğunu kaydetti.

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        UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında Türkiye'den kabul edilen ilk ve tek şehir olmanın Kahramanmaraş adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Görgel, şöyle konuştu:

        "Edinburgh, Barcelona, Prag, Dublin, Lahor ve Bağdat gibi edebiyat geleneğiyle öne çıkan şehirlerle aynı ağda yer almak, bize yeni imkanlar kadar önemli sorumluluklar da yüklüyor. Bu sorumluluğu büyük bir hassasiyetle taşıyacağız. Bundan sonra asıl mesele, bu ünvanın şehrimizin hayatında karşılık bulmasıdır. Çocuklarımızın kitapla daha erken tanışması, gençlerimizin kütüphanelerle bağ kurması, yazarlarımızın yeni eserler vermesi ve Kahramanmaraş'ın edebiyatla anılan bir şehir olmayı her geçen gün daha güçlü biçimde sürdürmesidir. İşte kitap fuarımızı da bu anlayışla değerlendiriyoruz."

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        Konuşmaların ardından protokol üyelerince fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Fuar, 25 Ekim'de sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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