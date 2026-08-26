Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Ağustos Fuarı'nı bilinçlendirme platformuna dönüştürdü

        Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Ağustos Fuarı'nı bilinçlendirme platformuna dönüştürdü

        Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda kurduğu stantla çocuk ve yetişkinlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Ağustos Fuarı'nı bilinçlendirme platformuna dönüştürdü

        Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda kurduğu stantla çocuk ve yetişkinlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Fuar boyunca yaklaşık 8 bin kişiye ulaşan Yeşilay gönüllüleri, ziyaretçilere kurumun çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Çocuklara yönelik etkinliklerde internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, yetişkinlere ise tütün, alkol, teknoloji ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, AA muhabirine, her fırsatı Yeşilay'ın çalışmalarını daha geniş kitlelere anlatmak için değerlendirdiklerini söyledi.

        Ağustos Fuarı'nın kent için önemli bir etkinlik olduğunu belirten Alagöz, "Kahramanmaraş'tan birçok insan buraya geliyor ve düzenlenen etkinliklere katılıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Vatandaşlarımıza Yeşilay'ı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) çalışmalarını anlatıyoruz." dedi.

        Alagöz, herkesin Yeşilay'ın ne yaptığını bilmesini istediklerini ifade ederek, fuarın bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

        Stantta vatandaşlara ve çocuklara bilgilendirici dergi ve broşürler verdiklerini aktaran Alagöz, "Fuar boyunca 7-8 bin kişiye ulaştık. Fuarın sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”
        Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutukl...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutukl...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta salçalık biber hasadı başladı Maraş'ın kırmızı altınında h...
        Kahramanmaraş'ta salçalık biber hasadı başladı Maraş'ın kırmızı altınında h...
        Lütfi Köker Bulvarı'nda konforlu ulaşım için büyük dönüşüm
        Lütfi Köker Bulvarı'nda konforlu ulaşım için büyük dönüşüm
        Çelik, Kahramanmaraş'ta sahne aldı
        Çelik, Kahramanmaraş'ta sahne aldı
        Kahramanmaraş'ta Kabe örtüleri ve mukaddes emanetler sergisi düzenlenecek
        Kahramanmaraş'ta Kabe örtüleri ve mukaddes emanetler sergisi düzenlenecek