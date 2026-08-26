Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Ağustos Fuarı'nı bilinçlendirme platformuna dönüştürdü

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda kurduğu stantla çocuk ve yetişkinlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Fuar boyunca yaklaşık 8 bin kişiye ulaşan Yeşilay gönüllüleri, ziyaretçilere kurumun çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Çocuklara yönelik etkinliklerde internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, yetişkinlere ise tütün, alkol, teknoloji ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

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Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, AA muhabirine, her fırsatı Yeşilay'ın çalışmalarını daha geniş kitlelere anlatmak için değerlendirdiklerini söyledi.

Ağustos Fuarı'nın kent için önemli bir etkinlik olduğunu belirten Alagöz, "Kahramanmaraş'tan birçok insan buraya geliyor ve düzenlenen etkinliklere katılıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Vatandaşlarımıza Yeşilay'ı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) çalışmalarını anlatıyoruz." dedi.

Alagöz, herkesin Yeşilay'ın ne yaptığını bilmesini istediklerini ifade ederek, fuarın bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Stantta vatandaşlara ve çocuklara bilgilendirici dergi ve broşürler verdiklerini aktaran Alagöz, "Fuar boyunca 7-8 bin kişiye ulaştık. Fuarın sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.