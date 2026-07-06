Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye binasında yapılan toplantıda, "Engelli Aktif Yaşam Merkezi ve Nefes Merkezi" ile "Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi" yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Merkezlerin yapımı, tefrişi, bakım ve onarım ile işletmesinin Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanlığına ait olmak üzere 25 yıllığına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

        Görüşmelerin ardından yer tahsisleri yapılmasına ilişkin Başkan Bulut'a yetki verildi.

        Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Barajın devi oltaya takıldı: 35 kiloluk yayın balığı yakaladı
        Barajın devi oltaya takıldı: 35 kiloluk yayın balığı yakaladı
        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nde Ateş Böceği Festivali yapıldı
        Kırklareli'nde Ateş Böceği Festivali yapıldı
        Safranbolu Ultra Trail'de ödüller sahiplerini buldu
        Safranbolu Ultra Trail'de ödüller sahiplerini buldu
        Kırklareli'nde şaşırtan doğum: Bir inek üçüz doğurdu Çiftlikte sürpriz doğu...
        Kırklareli'nde şaşırtan doğum: Bir inek üçüz doğurdu Çiftlikte sürpriz doğu...
        Lüleburgaz'da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı
        Lüleburgaz'da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı