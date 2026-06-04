Kırklareli Valisi Turan, Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'ı ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne İl Emniyet Müdürlü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti.
Giriş: 04.06.2026 - 09:27 Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne İl Emniyet Müdürlü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Turan, Ayhan ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette Ayhan ile bir süre görüşen Turan, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ayhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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