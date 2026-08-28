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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına ziyaret

        Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına atanan Üsteğmen Alican Meşeci'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına atanan Üsteğmen Alican Meşeci'yi ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem ile birlikte Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Üsteğmen Meşeci ile bir süre görüştü.

        Vali Turan, SG Üsteğmen Meşeci'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Meşeci ise Vali Turan'a teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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