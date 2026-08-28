Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına atanan Üsteğmen Alican Meşeci'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem ile birlikte Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Üsteğmen Meşeci ile bir süre görüştü.

Vali Turan, SG Üsteğmen Meşeci'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Meşeci ise Vali Turan'a teşekkürlerini iletti.