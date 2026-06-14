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        Kırklareli Valisi Turan'dan şehit ailesine ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan şehit ailesine ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti.

        Vali Turan, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yaşayan şehit Yalap'ın babası Elmas ve annesi Kıymet Yalap ile bir süre sohbet etti.

        Şehitlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Turan, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devletin ve milletin en önemli vazifelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Turan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Ziyarette, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü de bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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