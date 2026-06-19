Kırklareli'nde 500 dekar buğday ve arpa ekili alan yandı
Kırklareli'nde çıkan yangında 500 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Kırklareli'nde çıkan yangında 500 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak buğday ve arpa ekili alanlara sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 500 dekar buğday ve arpa ekili alanda zarar meydana geldi.
Yangın nedeniyle hasat edilmiş bir tarlada bulunan çok sayıda balya da yandı.
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