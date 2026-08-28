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        Kırklareli'nde denizde kaybolan genci arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları üç gündür sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nde denizde kaybolan genci arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları üç gündür sürüyor.

        Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı.

        Arama çalışmaları, havadan helikopter, dron ve paramotor kullanılarak, karadan ise AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

        A.B'nin yakınları da bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

        Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy’de 3 gün önce denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan A.B'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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