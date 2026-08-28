Kırklareli'nde denizde kaybolan genci arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları üç gündür sürüyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları üç gündür sürüyor.
Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı.
Arama çalışmaları, havadan helikopter, dron ve paramotor kullanılarak, karadan ise AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
A.B'nin yakınları da bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.
Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy’de 3 gün önce denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan A.B'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
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