Kırklareli'nde "Engelli Aktif Yaşam ve Nefes Merkezi" ile "Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi" yapılacak

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Engelli Aktif Yaşam ve Nefes Merkezi" ile "Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi"ni Kırklareli'ne kazandırılacağını bildirdi.



Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin ve yaşlı vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yeni projeler hazırladıklarını belirtti.



Engelli Aktif Yaşam ve Nefes Merkezi ile engelli bireyler ve ailelerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracaklarını aktaran Bulut, ailelerin engelli yakınlarını gönül rahatlığıyla merkeze emanet edebileceklerini kaydetti.



Bulut, projelerin kente önemli bir değer katacağını belirtti.

