Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için dayanışma etkinliği düzenlendi

Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesince ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanması amacıyla dayanışma etkinliği düzenlendi.

Millet Bahçesi'ndeki bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut, Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş'ün eşi Nehir Süzülmüş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Hülya Koyuncu, konuşmasında, etkinlikten elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

Eğitime verilen her desteğin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade eden Koyuncu, katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

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Programda, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi personelince katılımcılara koruyucu aile hizmetlerine ilişkin bilgi verildi.